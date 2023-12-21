İzmir'de Tombala Oynayanlara Cezai İşlem

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir işletmede tombala oynarken yakalanan 70 kişiye toplam 283 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibine adli işlem uygulanırken, baskında hakkında arama kararı bulunan 3 kişi de yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve kumarhaneye çevrilen bir işletmede tombala oynarken yakalanan 70 kişiye toplam 283 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibine adli işlem uygulanırken, baskında hakkında arama kararı bulunan 3 kişi de yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçee bulunan bir işletmede tombala oynama yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit etti. Belirlenen adrese dün akşam saatlerinde yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 70 kişiye toplam 283 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. İşletmeyi kumarhaneye çeviren işletme sahibi hakkında, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.

Aranan şahıslar da yakalandı

Baskın yapılan adreste kumar oynamak için kullanılan araç ve gereçlere ekipler tarafından el konulurken, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. - İZMİR