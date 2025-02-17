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İzmir'de Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'de Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İzmir'in Menemen ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, diğer bir sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı şeride geçerek üç araca çarptı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, 1 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Çanakkale yolu Camiikebir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aliağa istikametine seyreden Mustafa Güzel (55) idaresindeki 35 HD 4783 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Tır, Menemen istikametine seyir halinde olan M.M. idaresindeki 20 ALP 575 plakalı tıra, İ.K. idaresindeki 35 BNU 052 plakalı kamyonete ve ardından S.K. idaresindeki 35 RP 316 plakalı tıra çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde karşı şeride geçip 3 araca çarpan tırın sürücüsü Mustafa Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güzel'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü S.K. ise kazada hafif yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir tırın karşı şeride geçtiği, arkasından çarpan tırın da dengesini kaybedip şarampole yuvarlanarak devrildiği anlar yer aldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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