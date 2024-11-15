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İzmir'de Tahta Kurusu İlaçlaması Sonrası Bebek Öldü, 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İzmir'in Konak ilçesinde tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi sonucu, ilaçlama firması çalışanı 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, anne ve babanın da hastanelik olduğu bir durumun ardından gerçekleşti ve Altay bebek cenazesiyle toprağa verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir apartmanda tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası fenalaşan ve sonrasında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan ilaçlama firması çalışanı 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu. Minik Altay Toprak bebek, Kahramanlar Camii'nde gerçekleşen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şüpheliler adliyede

Olaya ilişkin gözaltına alınan Ziraat Mühendisi B.Ö (47), ilaçlamayı yapan işçi E.G (46) ve dairenin ilaçlamasına aracılık ettiği belirtilen E.G (44), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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