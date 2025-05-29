İzmir'de Tabancayla Cinayet: Eşinin İtirafı Şoke Etti

İzmir'in Konak ilçesinde tabancayla vurulan 44 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın karısının ise cinayeti itiraf ettiği ve şiddet gördüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tınaztepe Mahallesi 568 Sokakta meydana geldi. Sokaktaki bir evden gelen silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde Ömer Kakız (44) adlı bir kişinin cansız bedenini buldu. Başının arkasından ve göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen Kakız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Karısı itiraf etti

Olayla ilgili çalıma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Kakız'ın eşi F.K.'yi, dün gözaltına aldı. Bugün ise Ömer Kakız'ın kızı E.N.K. ve kızının nişanlısı A.K. de ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçu itiraf eden Ömer Kakız'ın karısı F.K.'nin, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve uzun süredir psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İZMİR