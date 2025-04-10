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İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı

İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı
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İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü lideri U.G. dahil 12 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Buca ilçesinde "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme (iş yeri kurşunlama) ve 6136 SKM suçlarına karıştıkları tespit edilen, U.G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışma sonucu, eş zamanlı operasyonda örgüt yöneticisi dahil olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Dün adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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