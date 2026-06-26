İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 38 gözaltı

İzmir'de suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı silah üretiminde kullanılan atölye ekipmanları ile binin üzerinde silah parçası ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 9 şüpheliye ait 19 adrese ve suç örgütleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı suçlardan aranma kaydı bulunan 31 şahsa yönelik olmak üzere toplam 40 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda yasa dışı silah üretiminde kullanılmaya elverişli çok sayıda atölye ekipmanı ile bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde silah parçası ele geçirildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, olayla bağlantılı delillerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaların İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı