İzmir'de başıboş köpek çocuğa saldırıp bacağını ısırdı

Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci'nin ardından bir başıboş köpek saldırısı haberi de İzmir'den geldi. Bayraklı ilçesine bağlı Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 Sokak'ya yürüyen 8 yaşındaki S.Ç'ye bir anda başıboş köpek saldırdı.

SOKAK KÖPEĞİ ÇOCUĞA SALDIRDI

Sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken yere düşen çocuğun bacağı köpek tarafından ısırıldı. Çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla saldırgan köpekten kurtuldu. 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ayrıca, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, çocuğun köpekle karşılaştığı, köpeğin onu kovaladığı, köpeğin çocuğu yere düşürüp ısırdığı ve çevredekilerin araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.