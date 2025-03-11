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İzmir'de başıboş köpek çocuğa saldırıp bacağını ısırdı

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İzmir'de yolda yürüyen 8 yaşındaki çocuk başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan çocuk hastaneye kaldırılırken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci'nin ardından bir başıboş köpek saldırısı haberi de İzmir'den geldi. Bayraklı ilçesine bağlı Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 Sokak'ya yürüyen 8 yaşındaki S.Ç'ye bir anda başıboş köpek saldırdı.

SOKAK KÖPEĞİ ÇOCUĞA SALDIRDI

Sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken yere düşen çocuğun bacağı köpek tarafından ısırıldı. Çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla saldırgan köpekten kurtuldu. 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ayrıca, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, çocuğun köpekle karşılaştığı, köpeğin onu kovaladığı, köpeğin çocuğu yere düşürüp ısırdığı ve çevredekilerin araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.

İzmir'de başıboş köpek çocuğa saldırıp bacağını ısırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFuat K:

itsevicileri de itlerini de toplatın!

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Haber Yorumlarımehmet bay:

İzmir gıda çarşısında bu hafta köpekler cirit atıyordu.hoş izmirin geneli aynı.Belediyeler gerekeni yapmıyorlar.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

köpekler toplatılsın

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