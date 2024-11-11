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Skandal görüntüler! Atatürk büstüne çuval geçirip dışkı sürdüler

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İzmir'in Kiraz ilçesindeki 2 ayrı mahallenin meydanındaki Atatürk büstlerine Ulu Önder'in ölüm yıl dönümünde saldırıda bulunuldu. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde İzmir'in Kiraz ilçesinde bulunan Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan iki farklı Atatürk büstünden birine dışkı sürülürken, diğer büste ise çuval geçirildi. CHP İl Başkanlığı, Kiraz Belediyesi, CHP Kiraz İlçe Başkanlığı ve muhtarlar 10 Kasım'da Atatürk büstlerine yönelen saldırı için suç duyurusunda bulundu.

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu olaya tepki göstererek, "Kiraz ilçemizde Umurcalı ve Yeniköy'de bulunan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine, tamda vefatının 86. yılında yapılan alçakça saldırıları kınıyor, planlı bir şekilde yapıldığı açık olan bu saldırıları yapanları lanetliyorum. Bu türden haince saldırılardan medet uman gafiller bilsin ki, bizler onun aziz hatırasını da cumhuriyeti de canımız pahasına korumaktan geri durmayız. Emniyet ve jandarma güçlerimizin bu hainleri bulacağına, adalet önünde gereken cezanın verileceğine inanıyorum. Bu olayın peşini bırakmayacak, bu alçakların ibretlik bir ceza alması için sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.

Skandal görüntüler! Atatürk büstüne çuval geçirip dışkı sürdüler
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Hayvan dahi yediği kabın içerisine pislemez, nankörlük yapmaz. Hayvan bile denemeyecek yaratık bunlar. Atam, dedelerini nasıl kovaladıysa artık kuyruk acıları bitmemiş.

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Sıkıntı görmüyorum...

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Haber Yorumlarıhakan sorgular:

ne kuyruk acısı be helal olsun atama hala ingilizlerin ermenilerin rumların ajanlarını öldürdü diye ülkeyi onlara yar etmedi diye denize döktü diye kin güdüyorlar :D:D

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Bize ne bundan çok daha önemli işlerimiz var ekonomi kötü hdhahhhhh

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Severiz veya sevmeyiz Hatası vardır olabilir sonuçta bu ülkenin kurucularına liderlik etmiş. Ama bu şekilde nefret yaymaya gerek yok. Ülkede insanları kutuplaştırıp biribirine düşman etmek isteynler, Bir Atatürk'e saldırıyor bir de Atatürk karşıtlarına Atatürkçüymüş gibi. yani karşıt görüşlüleri çatıştırmak için bu oyunları yapıyorlar. oyuna gelmeyin. Bunu yapanlar Ne Müslüman ne Türk ne de Türkiyeyi seven insanlar . ülke batsın isteyenlerdir.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Bu ilçeye askerdeyken şehit cenazesine gitmiştik tören takımı olarak. Çok güzel bir yerdir ama yapılan yanlış. Sevmeyebilirsin saygı duyarım ama bu şekilde yapmaya kimsenin hakkı yok. Ben sevmiyorum ama seven milyonlarca insan var ikilik çıkarmaya gerek yok.

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Haber YorumlarıZulkarneyn :

Toplum içinde ideolojik çatışmalar oluşturmak için bilinçli olarak yapılmış bir aktivite olabilir, çok soğukkanlı ve dikkatli olmak lazım. Dine, inanca veya toplum tarafından kıymetli kabul edilen şahıslara karşı yapılan saldırıların altından istihbarat örgütleri çıkabilir.

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Haber YorumlarıBaykal Palandoken:

Bende şükür ALLAH' A Müslümanım fakat dinimizde hoşgörü esastır. Bunu yapanlar provokatör net olarak söylüyorum.

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Bu Atamıza değil TC ne yapılan bir pisliktir. Dahili ve harici düşmanlarımız her zaman olacaktır. Birinci görevimizi hiç unutmayalım. Hepsi geldikleri gibi gidecektir topraklarımızdan.

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Haber Yorumlarıtugay celtek:

Atamıza dışkılı maske yapmış yurtdaslar

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