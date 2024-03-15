İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gençle ilgili tutuklama kararı

İzmir'in Buca ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Demir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı; amca ise adli kontrolle serbest kaldı. Cinayet şüphelisi babanın emniyetteki ifadesinde ise, Yusuf Demir'i önceden tanımadığını; lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, salı günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demir (17) sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Demir'e tabancayla ateş açıldı. Kafasına mermi isabet eden genç kanlar içerisinde yere yığılırken, araç olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir vatandaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle otomobili ve içerisinde olduklarını belirledikleri H.T., Ö.T. ve H.B.T., isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Yaşını öğrenince çok üzülmüş

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada gençlerle karşılaştıkları, bu kişileri tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelilerden H.T.'nin ifadesinde Yusuf Demir'i önceden tanımadığını, lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü belirtip, doldur boşalt yaparken tabancanın kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

2 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. ile babası H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amca Ö.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR