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İzmir'de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı

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İzmir'de bir şahıs, eski nişanlısını ve kadının annesini vurduktan sonra intihar etti. Kadın ve eski nişanlısı hayatını kaybederken anne ağır yaralandı. Vahşetin hemen öncesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızının eski nişanlısının siteye girmeye çalıştığı ve annenin site güvenliğine şikayet ettiği anlar yer aldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında dehşet yaşandı. Yeni Mahalle'de yer alan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde Necati Yorğun (35), eski nişanlısı olduğu öğrenilen Selen Sakın (39) ve onun annesi Serpil K'ye (70) tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini göğsünden vurdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti. Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serpil K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdıHayatını kaybeden anne Serpil K. (solda) ve Selen Sakın (sağda)

VAHŞETİN HEMEN ÖNCESİ KAMERADA

Meydana gelen olayın hemen öncesi güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Görüntüde, Necati Yorğun'un anne ve kızın yaşadığı site önüne geldiği, siteden içeri girmeye çalıştığı esnada anne Serpil K.'nin site güvenliğine şikayet ettiği, daha sonra Serpil K. ile tartışan Necati Yorğun'un kendisine bir cisim fırlattıktan sonra sokağa doğru hızla yürüdüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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