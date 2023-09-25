İzmir'de silahlı çatışmada ölen kişi Umut Ertek

DAHA ÖNCE DE ÇATIŞMA YAŞANMIŞ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölen kişinin Umut Ertek (20) olduğu bildirildi. Bu arada, çatışmaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Taraflar arasında 16 Kasım 2020 tarihinde de Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde silahlı çatışma çıktığı, çatışmanın arasında kalan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobildeki Lokman Çakır'ın (40) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Husumetli grubun bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde davalarının bulunduğu, adliye karşısında bir restoranda birbirlerini görünce silahlı çalışmanın başladığı bildirildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, DHA)