İzmir'de Silah Tacirine Baskın: 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 hafta boyunca takibe alınan silah tacirinin 'zula ev' oyunu bozuldu. Şüphelinin hem aracına hem evine hem de 'zula' olarak tabir edilen başkasına ait eve yapılan operasyonlarda 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca satışı yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde ettikleri A.E.'nin (41) evini 3 hafta boyunca göz hapsine aldı. Operasyon düğmesine basan ekipler, siyah renkli bir araçla evden çıkan A.E.'yi bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Silah tacirinin 'zula ev'ine baskın

Şüphelinin bazı ruhsatsız tabancaları muhafaza ettiği 'zula' olarak tabir edilen farklı bir adresteki başka bir kişiye ait ikamete de ekiplerce baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. A.E.'nin kendisine ait evde de 1 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi. Toplamda 26 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR