Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı

Devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç'te operasyon! Çok sayıda teröristi esir aldılar
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

İzmir'de Silah Tacirine Baskın: 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'de Silah Tacirine Baskın: 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova'da 3 hafta süren takip sonrası düzenlenen operasyonla silah taciri A.E.'nin evinden ve 'zula' olarak kullandığı başka bir adresten toplamda 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. A.E. tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 hafta boyunca takibe alınan silah tacirinin 'zula ev' oyunu bozuldu. Şüphelinin hem aracına hem evine hem de 'zula' olarak tabir edilen başkasına ait eve yapılan operasyonlarda 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca satışı yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde ettikleri A.E.'nin (41) evini 3 hafta boyunca göz hapsine aldı. Operasyon düğmesine basan ekipler, siyah renkli bir araçla evden çıkan A.E.'yi bir süre takip ettikten sonra durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Silah tacirinin 'zula ev'ine baskın

Şüphelinin bazı ruhsatsız tabancaları muhafaza ettiği 'zula' olarak tabir edilen farklı bir adresteki başka bir kişiye ait ikamete de ekiplerce baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. A.E.'nin kendisine ait evde de 1 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi. Toplamda 26 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

61 yıllık rejim çökünce Suriye'den resmen çekildiler
img

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı
img

Doğu Perinçek'ten Cimbom'a müjde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.