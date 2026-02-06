İzmir'de sağanak ovayı göle çevirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası Torbalı Ovası'ndaki pamuk ve buğday ekilen tarlalar ile hobi bahçeleri tamamen sular altında kaldı. Göle dönen arazilerde mahsur kalan bir otomobil ve ekili alanların son durumu dron kamerasıyla görüntülenirken, göle dönen ovayı gören vatandaşlar da manzara fotoğrafı çekti.

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Torbalı ilçesi Sağlık Mahallesi yakınlarında tarım arazilerinde ve hobi bahçelerinde su baskınlarına neden oldu. Yoğun sağanak yağışın ardından pamuk ve buğday ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Geniş bir alanın suyla kaplanması sonucu Torbalı Ovası'nın görünümü göle döndü. Bölgedeki manzarayı gören vatandaşlar, su baskınının yaşandığı noktaya gelerek durumu takip etti. Ovanın göle döndüğünü gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak manzara fotoğrafı çekti.

"Hobi bahçelerini yanlış bir noktaya inşa etmişler"

Manzarayı fotoğraflamaya gelen vatandaşlardan Doğru Çizmeci, "Burası uzun yıllardır yoğun yağışlar nedeniyle bu denli dolmamıştı, en son yaklaşık 7-8 yıl önce benzer bir manzaraya şahit olmuştum. Görünen o ki aşırı yağışlar sebebiyle bu yıl erken ekim yapmak pek mümkün olmayacak. Durumu biz de ilgiyle takip ediyoruz. Aslında burası çok eski yıllarda zaten bir göldü, şimdi ise suyun yeniden kendi yatağını bulduğunu görüyoruz. Üstelik bu su kütlesi daha da genişleyecek ve arka taraflara doğru yayılacak. Bakın, bir evin çatısı suyun altında kalmış. Az önce o aracın sahibi olan arkadaşlarla da karşılaştık ve görüştük. Maalesef hobi bahçelerini yanlış bir noktaya inşa etmişler, suyun baskınına uğramış."

"Burası göl değil tarlaların bulunduğu ova"

Tarlaları sular altında kalan Sağlık Mahallesi sakinlerinden Esen Çelik ise göle dönen tarlalar hakkında şunları söyledi:

"Arkada gördüğünüz bu alan aslında tarım topraklarımızın en kıymetli, en verimli olduğu ve çiftçilerimizin yüksek verim elde ettiği bir 'altın hazinesi' niteliğindedir. Daha 4-5 ay öncesine kadar buradan pamuk hasat ediliyordu, birçok çiftçimiz mısır ve buğday ekerek geçimini buradan sağlıyordu. Maalesef çok aşırı yağış aldık. Dışarıdan bakıldığında göle dönüştüğü sanılan bu toprakların şu an yüzde 90'ı zarar görmüş durumda ve çiftçimiz çok zor bir süreçten geçiyor. İnsanlar burayı bir göl manzarası sanıp fotoğraf çektiriyorlar ama biz aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Tek temennimiz, tarlalarımızın bir an önce eski verimli haline dönmesidir. Bu bölgeye hobi evleri yapılmaya başlandığında, mevsimin yağışlı geçeceğini ve bu evlerin ziyan olacağını defalarca söylemiştim. Şimdi sürekli telefon alıyorum, herkes 'dediğin doğru çıktı' diyor. Burası bana dedemden miras kalan Sağlık köyü, biz buranın coğrafi yapısı gereği bu hale gelebileceğini zaten biliyorduk."

"Deniz manzaralı"

Sağlık Mahallesi sakinlerinden Durmuş Yılmaz ise manzaranın görünümünü şakaya vurarak, "Burası artık deniz manzaralı, güzel bir yer haline geldi. Sabah kapını açtığında karşında denizi görüyorsun, hatta pencereden tüfeğini çıkarıp av bile yapabilirsin. Suların içinde kalan şu arabayı gördünüz mü? Eğer satın almak isterseniz veririz, bizim için sıkıntı yok" açıklamasında bulundu.

Taşkının meydana geldiği araziler ve hobi bahçeleri dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, ovanın büyük bir bölümünün suyla kaplandığı, bölgedeki hobi bahçelerinin su altında kaldığı ve bir otomobilin yükselen suların ortasında kaldığı yer aldı. - İZMİR