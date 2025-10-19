Haberler

İzmir'de Servis Aracının Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı

İzmir'de Servis Aracının Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, havalimanı personelini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde havalimanı personelini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Gaziemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (57) idaresindeki 35 S 00270 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi. Midibüsün yola devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, devrilen otobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
