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Bergama'da rüzgar türbini alev alev yandı

Bergama'da rüzgar türbini alev alev yandı
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İzmir’in Bergama ilçesinde rüzgar türbininde yangın çıktı.

İzmir'in Bergama ilçesinde rüzgar türbininde yangın çıktı. Alev alev yanan türbinden yükselen dumanlar ilginç görüntüled oluştururken, yangın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Bergama ilçesine bağlı Koyuneli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir rüzgar türbininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türbini saran alevler ve yükselen dumanlar çevrede ilginç görüntüler oluştururken, yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının ormanlık alana sıçrama riskine karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, havadan gerçekleştirdiği müdahaleyle alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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