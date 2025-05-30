İzmir'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobile pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı. 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay, ailenin cezaevinden dönerken meydana geldi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açarak üç kişinin ölmesine üç kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli yakalandı. Öte yandan meydana gelen olay anının görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtaki Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirlerken şüpheli kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş etme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

Cezaevinden dönüyorlarmış

Ailenin cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönerken saldırıya uğradığı iddia edilirken olayda kullanılan suç aletinin bir çöp konteynerinde bulunduğu öğrenilmişti. Gözaltına alınan saldırganın jandarmadaki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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