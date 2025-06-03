İzmir'de Pompalı Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

İzmir'de Pompalı Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araca yönelik yapılan pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 2 çocuk annesi Ayşe Özdemir'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Saldırıyı gerçekleştirenler yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz günlerde seyir halindeki bir araca yönelik gerçekleştirilen pompalı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde 29 Mayıs günü meydana gelen silahlı saldırıda, seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırgan olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Araçta bulunan Adnan Özdemir, Abdullah Altun olay yerinde, Fatma Altun da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir isimli 3 kişi de yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Özdemir, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 4 yaşındaki Miraç Altun ve 1 yaşındaki Ahmet Özdemir'in ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren Kerem K. ve ona yardım yataklık yaptığı iddia edilen A.S.B ve B.B. isimli şüpheliler, olaydan sonra Karabağlar'da yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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