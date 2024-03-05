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İzmir'de polis memuru beylik tabancasıyla hayatını kaybetti

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Bornova ilçesinde ailesiyle birlikte yemek yerken beylik tabancası kazara ateş alan polis memuru İlker Çulha, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Amasya'ya gönderilecek.

İzmir'in Bornova ilçesinde ailesiyle birlikte yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru İlker Çulha (27), memleketi Amasya'da defnedilecek.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle beraber evde yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Çulha, kasık bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çulha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden polis memuru İlker Çulha'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Çulha'nın cenazesi, memleketi Amasya'ya gönderilecek. Genç polis memuru Çulha'nın, yarın Amasya Merkez İmaret Camii'nde ikindi namazını müteakip yapılacak cenaze töreninin ardından Sarıyar Köyü Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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