İzmir'de PKK Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaparken gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olan ve sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi ile sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonda adreslere baskın yapıldı.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. - İZMİR