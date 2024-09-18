İzmir'de PKK Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olan ve sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi ile sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonda adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. - İZMİR