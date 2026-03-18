Otoyolda makas atınca 90 bin lira ceza yedi

İzmir'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen trafik polisleri, otoyolda makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin TL para cezası uyguladı. Sürücü belgesine el konulan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ve bir aracın otobanda makas atarak ilerlediği görülen görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, tehlikeli şekilde seyreden aracın 03 ADD 810 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Ekipler, aracın İzmir Çevreyolu Işıkkent rampalarından Buca istikametine seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Aracı kullanan sürücünün E.T. (23) olduğu tespit edildi.

Yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G (makas atmak) maddesi uyarınca 90 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, söz konusu araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü E.T. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. Şahıs, gerekli işlemler için Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İZMİR

