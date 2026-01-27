Haberler

İşten çıktı, evine varamadan karanlık bir yolda can verdi

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Dilek US, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, sürücünün görüş mesafesinin düşük olduğunu belirtmesiyle gerçekleşti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 52 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının yaklaşık 200 metre uzakta bulunan bir fabrikada çalıştığı ve mesaisinin bitmesinin ardından evine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ekoten Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 35 GB 3208 plakalı otomobil, Ekoten Caddesi'nden Bayındır Kavşağı istikametine sağ şeritten seyir halindeyken, yol üzerinde yürüyen Dilek US'a (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan talihsiz kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Us, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İşten çıkıp evine gidiyordu

Kazada hayatını kaybeden Dilek US'un, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan bir fabrikada çalıştığı ve mesaisinin bitmesinin ardından evine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Sürücü: "Zifiri karanlıktı"

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü N.K.'nin ifadesinde, yolun karanlık olması nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğunu belirterek, "Zifiri karanlıktı, hiçbir şey görmüyordum. Kadına çarptığımı durduktan sonra fark ettim. İlk anda lastiğim patladı sandım" dediği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

500

