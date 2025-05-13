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İzmir'de Otomobili Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Otomobili Kurşunlayan Şüpheli Tutuklandı
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Bayraklı'nın Mansuroğlu Mahallesi'nde bir otomobili kurşunlayan 47 yaşındaki Y.A., polis tarafından yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir otomotivi kurşunlayan 47 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, 10 Mayıs günü Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir otomotivin kurşunlanmasının ardından, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından olayın şüphelisi Y.A. (47), 2 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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