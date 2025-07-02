İzmir'de Orman Yangınları: Gözyaşları ve Kayıplar

İzmir'de Orman Yangınları: Gözyaşları ve Kayıplar
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İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı, ancak geride gözyaşları ve kayıplar bıraktı. Yangında hayvanlarını kaybeden mahalle sakini Lütfü Türköz yaşadığı acıyı anlattı. Yangın sonrası tahliye edilen yerleşim yerlerinde vatandaşların geri dönmesi için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sonrası geriye gözyaşı kaldı. Yangında yanan kümesini gören mahalle sakini yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde meydana gelen yangın 4'üncü gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada yangınların tamamen kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi.

Büyük bir alanda etkili olan yangın nedeniyle Seferihisar ilçesindeki yerleşim yerleri tahliye edilirken vatandaşların evlerine geri dönebilecekleri bilgisi verildi. Çam ormanı ve makilik alanlar küle dönerken yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangından etkilenen yerleşim yerlerindeki evler adeta enkaza dönerken geriye gözyaşı bıraktı.

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Kümesteki hayvanları yanan mahalle sakinlerinden Lütfü Türköz yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Türköz, "Buraları görünce iki gündür ağlıyorum, öksürüyorum. Böyle bir şey görmedim ben. Bunu görünce de böyle ağlıyorum. Yangında hayvanlarımın hiç bir varlığı kalmamış. Kemiklerine kadar yanmış. Gece yarısı buraya geldim. Gece yarısı jandarma burayı boşaltın dediğinde ben çıktım aşağıdaki kafeye yanmayabilir düşüncesiyle gittim. Daha sonra sahil güvenlik geldi duman nedeniyle burayı boşaltmamız gerekiyor dediler. Daha sonra buradan ayrıldım. Geriye dönmek istediğimde jandarma ekiplerine hayvanlarım olduğunu kurtarmam gerektiğini söyledim. Yolun sağında ve solunda alevler vardı. Buraya geldim ve hayvanlarımın yandığını gördüm" dedi.

Duyarlı mahalle sakini bir çok vatandaşın erken tahliyesini sağladı

Öte yandan bölgede tanınan mahalle sakini Ahmet Kısaoğlu yangının yönünü tahmin ederek WhatsApp uygulaması üzerinden diğer mahalle sakinlerine uyarılarda bulundu. Gelen uyarıyla bölgenin boşaltılması tahliyeyi kolaylaştırırken bir çok vatandaşı yaşanabilecek bir yaralanmadan da kurtarmış oldu. Yaşananları anlatan Kısaoğlu, "Alevler çok yakınlaşmıştı. Bölgedeki rüzgarın yönünü bildiğim için buraya yangının geleceğinden emin oldum. Emin olduktan sonra telefonumda kayıtlı olan bütün site yöneticileri ve sakinlerine WhatsApp uygulamasından mesaj attım. Onların güvenli bölgelere gitmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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