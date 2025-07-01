İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
İzmir'in Buca ilçesinde başlayan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangın, saat 12.09'da ortaya çıktı ve ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve çeşitli karada araçlarla alevlerle mücadele ediyor.
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde alevlerle mücadele sürerken, Buca ilçesinde de ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın, saat 12.09 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Saat 12.21'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 6 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ile karadan müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa