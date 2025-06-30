İzmir'de Orman Yangınına Hava Müdahalesi Başladı

İzmir'de Orman Yangınına Hava Müdahalesi Başladı
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Seferihisar'da gündoğumuyla birlikte orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı. Rüzgar nedeniyle yangın yerleşim yerlerine sıçrarken, birçok mahalle tahliye edilerek evler zarar gördü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde süren orman yangınına, günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı.

Dün, Menderes ve Seferihisar ilçesi sınırları arasına başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgede bulunan genleşme alanlarına sıçramıştı. Ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ile yangının üzerine gidilmiş ancak şiddetli rüzgarın etkisi ile alevler yerleşim yerlerine sıçramıştı. Birçok mahalle tahliye edilirken yangın dolayısıyla çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Gece boyunca, orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve STK'ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgede, günün aydınlanması ile beraber hava müdahalesi yeniden başladı. Gün doğumu ile birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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