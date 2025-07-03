Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı, vatandaşlar alevlere hortumlarla direndi

Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı, vatandaşlar alevlere hortumlarla direndi
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Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı, vatandaşlar alevlere hortumlarla direndi
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İzmir'in Buca ilçesinde Kaynaklar mevkiinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Ekipler tahliye işlemleri yürütürken, vatandaşlar da evlerini korumak için mücadele ediyor. Bazı vatandaşlar evlerini hortumlarla sulayarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar mevkiinde saat 15.50 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı, vatandaşlar alevlere hortumlarla direndi

VATANDAŞLAR EVLERİNİ HORTUMLARLA SULAYARAK ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI

Yangın, Zafer Mahallesi'nden Yıldızlar Mahallesi'ne kadar ilerledi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine ekipler bir yandan tahliye işlemlerini yürütürken, vatandaşlar da evlerini hortumlarla sulayarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı, vatandaşlar alevlere hortumlarla direndi

ALEVLER İZMİR-AYDIN OTOBANI'NA DOĞRU İLERLEDİ

Bölgeye sevk edilen 3 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Ancak rüzgarın etkisiyle yangının İzmir-Aydın Otobanı ve Kısık Sanayi Sitesi yönüne doğru ilerlemeyi sürdürdüğü bildirildi.

Buca'daki orman yangını yerleşim yerine ulaştı, vatandaşlar alevlere hortumlarla direndi

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Ekiplerin canla başla yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer vatandaşlara dikkatli olunması ve uyarılara riayet edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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