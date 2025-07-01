İzmir'de Orman Yangını Üçüncü Günde De Sürüyor

İzmir'de Orman Yangını Üçüncü Günde De Sürüyor
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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde başlayan orman yangını, üçüncü gününde de devam ediyor. Seferihisar'da yeniden alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde başlayan orman yangını, üçüncü gününde de devam ediyor. Seferihisar ilçesi Azmakyolu mevkisinde yeniden alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına hem karadan hem havadan müdahale aralıksız sürüyor.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında 29 Haziran'da başlayan orman yangını etkisini sürdürürken, bölgede bir yangın daha çıktı. Seferihisar ilçesi Azmakyolu mevkiinde saat 17.00 sıralarında otluk ve makilik alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangına 6 helikopter, 10 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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