İzmir'de Orman Yangını Soruşturmasında İki Tutuklama

İzmir'de Orman Yangını Soruşturmasında İki Tutuklama
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İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden ikisi tutuklandı. Yangın en az üç evin küle dönmesine neden oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bazı evlerin küle dönmesine neden olan orman yangınına ilişikin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde Yakaköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 17 helikopterle havadan, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle karadan müdahale ederken yangında ilk belirlemelere göre 3 ev yandı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çatı tamiratının sebep olduğu orman yangını olayıla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemlerinin ardın adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.B. ve R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.Ü. ve L.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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