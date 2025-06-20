İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, 5 uçak ve 7 helikopterle müdahaleyle söndürüldü ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de ormanlık alanda yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 13.19'da Kınık Hamzahocalı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 7 helikopter ile havadan 28 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozerle de karadan müdahale etti.

Alevler, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESAT SUNGUR - 3.Sayfa
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