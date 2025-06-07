İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Seferihisar'da çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan toplamda 20 araçla müdahale edildi.

İzmir'de ormanlık arazide çıkan yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 13.05'te ilçeye bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine derhal harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale etti.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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