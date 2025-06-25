İzmir'de Orman Yangını: Foça'da Evler Tahliye Edildi

İzmir'de Orman Yangını: Foça'da Evler Tahliye Edildi
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Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, Foça'ya sıçradı. Tedbir amacıyla bazı evler boşaltıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 450 personel ile birlikte çok sayıda araç katılıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Foça ilçesine doğru genişledi. Foça'da bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Aliağa'nın Horozgediği Mahallesi'nde saat 12.36'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel müdahale sürdürdü.

Bazı evler tahliye edildi

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ne kadar genişledi. Ilıpınar Mahallesi'ndeki bazı evlerde ikamet edenler, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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