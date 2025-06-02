İzmir'de Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 300 Gram Kokain Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta, narkotik köpeği Erez'in verdiği tepkiler sayesinde 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Karabağlar ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Narkotik madde arama köpeği Erez'in tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramalarda 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Y., S.S. ve T.C. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR