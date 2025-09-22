Haberler

İzmir'de Nakliye Asansöründen Düşen Koltuk 9 Yaşındaki Kızın Ölümüne Neden Oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde bir nakliye asansöründen düşen koltuk, altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüne yol açtı. Olayla ilgili 2 nakliye firması yetkilisi ve 1 çalışan gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki küçük kızın ölümüyle ilgili, 2 nakliye firması yetkilisi ve 1 çalışanı gözaltına alındı.

20 Eylül tarihinde Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana gelen olayda H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, o sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın (9) üzerine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aktaş'ın cenazesi dün Gaziemir ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ebrar Aktaş'ın naaşı gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. ile yevmiyeli çalışan yabancı uyruklu A.H.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.H.M., adli kontrolle serbest bırakılırken, firma yetkilileri M.G. ve E.G., 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
