İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde motosikletin otomobile ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada motosiklet sürücüsü öldü, motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Buca ilçesi Erdem Caddesi ile 170 Sokak kesişiminde meydana geldi. Resul Bağcı (27), yönetimindeki 35 CBT 072 plakalı motosiklet, İbrahim A.U. (18), idaresindeki 35 AFY 72 plakalı Honda marka araç sokaktan caddeye doğru çıktı esnada araca ok gibi saplandı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Resul Bağcı ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Rojin K. (21), isimli genç kız yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Resul Bağcı ve Rojin K., en yakın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosikletin genç sürücüsü Resul Bağcı yaşamını yitirdi. Rojin K.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kaza kamerada

Yaşanan feci kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin ara sokaktan caddeye çıktığı ve bu esnada caddede seyir halinde olan motosikletin araca hızla çarptığı, motosiklet sürücüsü ve yolcunun ise yola savrulduğu yer alıyor.

Öte yandan, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR