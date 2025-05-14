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İzmir'de Metal Döküm Atölyesinde Yangın Çıktı

İzmir'de Metal Döküm Atölyesinde Yangın Çıktı
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Bornova'daki bir metal döküm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında bazı çalışanlar dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir metal döküm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında, Egemenlik Mahallesi Dökümcüler Sitesi'ndeki bir metal döküm atölyesinde meydana geldi. Atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında bazı çalışanların dumandan etkilendikleri öğrenildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tedavi edilen çalışanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde maddi hasara yol açan yangını çıkış nedeni araştırılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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