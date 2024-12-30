İzmir'de Marul Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde, tarladan 52 çuval marul çalan ve suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde dün, devriye görevi sırasında bir marul tarlası yakınında park halindeki 35 RT 753 plakalı araçta S.A.'nın (21) şüpheli tavırlar sergilediğini fark etti. S.A., ekiplerce gözaltına alınırken, bölgede araştırma yapan jandarma S.A.'nın suç ortakları N.T. ile A.T.'yi, Tire Torbalı karayolu kenarındaki tarladan çaldıkları çuval çuval marulla suçüstü yakaladı. 52 çuval marul çalan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların 3'ü de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR