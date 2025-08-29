İzmir'de Marinada Yangın, 5 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'de Marinada Yangın, 5 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesindeki marinada bir teknede çıkan yangın, bitişikteki dört tekneye sıçrayarak toplamda beş teknenin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, olay hakkında inceleme başlatıldı.

İzmir'in Urla ilçesindeki marinada 5 tekne yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşmealtı Sahili'ndeki marinada tadilat yapılan bir teknenin elektrik aksamından çıkan yangın teknenin iplerinin kopmasıyla bitişikteki teknelere sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Toplam beş teknenin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında ultrAslan'dan olay paylaşım

Mourinho sonrası ultrAslan'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alişan, Mourinho'ya 'Alacağın tazminat haram olsun' deyip gönlündeki ismi açıkladı

Alişan, Mourinho'ya "Alacağın tazminat haram olsun" deyip gönlündeki ismi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.