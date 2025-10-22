Haberler

İzmir'de LPG Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen LPG patlamasında 75 yaşındaki Mustafa Demir ağır yaralandı. Patlama, evdeki gaz sıkışmasından kaynaklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen patlamada tek katlı bir ev yıkıldı, 1'i ağır 2 kişi ağır yaralandı. İzmir İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, olay yerinde yapılan incelemelerde patlamanın, eve döşenen araç tipi LPG sistemlerindeki gaz sıkışmasından kaynaklandığını söyledi.

Olay, saat 11.30 sıralarında 7190 Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına bulunan 75 yaşındaki Mustafa Demir, çay demlemek için ocağı yakmak isterken çakmağın ateşlenmesiyle tüp patladı. Şiddetli patlamanın etkisiyle tek katlı evin çatısı çöktü. Patlamayı duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında vücudunda yanıklar oluşan ve göçük altında kalan Mustafa Demir, mahalledeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayrıca patlama esnasında evin yan tarafında bulunan iş yerinde çalışan bir vatandaş ise başına isabet eden tuğla parçası nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Demir, ağır yaralı olarak ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan diğer kişi ise ayakta tedavi edildi. Öte yandan. İzmir İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, olay yerinde yapılan incelemelerde patlamanın, eve döşenen araç tipi LPG sistemlerindeki gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşar Korkmaz: "Gazın sıkıştığı ve patlamanın meydana geldiğini tespit ettik"

Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, "Bugün saat 11.38 civarı 112 acil çağrı merkezine gelen bir ihbarla Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi 7190 Sokak üzeri bir gaz patlaması ihbarı alındı. İtfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve Emniyet ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Gelen ekiplerimiz ilk çalışmalarda iki bağımsız bölümden oluşan mobilya atölyesi ve mermer atölyesi olarak kullanılan iş yerlerinde bir gaz sıkışması neticesinde bir patlama olduğu meydana geldiğini ve yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında 80 yaşında bir erkek vatandaşımız enkaz altından çıkartılıp bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edildi. Vücudunda ve kafasında travmalar oluşan vatandaşın şu an Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Yapılan araştırmalarda patlamanın arka tarafta 4 tane araç LPG'lerinde kullanılan tankların sıkıştırılmış gaz olarak kullanıldığı ve içeride kullanıcıların beyanına göre sadece yemek ve ocak üzerinde kullandığı söylendi. Yapılan araştırmalarda içeride bir gazın sıkıştığı ve patlamanın bu şeyden meydana geldiğini tespit ettik. Fakat şu an araştırmalarımız gerek emniyet gerek itfaiye olarak devam ediyor. Patlamanın kaynağı nedir? Nereden çıkmıştır? Onu ilerleyen zamanlarda açıklayacağız" dedi. - İZMİR

