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İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı

İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı
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İzmir'deki bir lisenin bahçesinde çıkan kavgada, 5 kişi bıçakla birbirlerini yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İzmir'de bir lisenin bahçesinde çıkan kavgada can pazarı yaşandı. 3'ü öğrenci, 5 kişi bıçakla birbirlerini yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde Seferihisar ilçesinde yer alan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, lisenin öğrencileri M.C.B., R.Y. ve H.İ.K. ile Mesleki Eğitim Merkezi'nden 2 öğrenci arasında okul bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, okula dışardan geldikleri ileri sürülen Mehmet G. ve Bahadır Erdem G. de katıldı.

5 ÖĞRENCİ BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADI

Kavgada Mehmet G., 3'ü sol, 1'i sağ bacağından olmak üzere 4; Bahadır Erdem G. ise sol eli, sırtı ve karnından toplam 5 bıçak darbesiyle, öğrencilerden H.İ.K. göğsü ve kalçası, M.C.B. ve R.Y. sağ elinden bıçakla yaralandı.

İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı

POLİS OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 1 öğrenciyse Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayın ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavganın çıkış nedeni araştırılırken, polis ve okul yönetimi soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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