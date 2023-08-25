İzmir'de korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

-Husumetlisine acımasızca böyle kurşun yağdırmış

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan otoparkta işlenen korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin defalarca ateş ederek öldürdüğü şahsın kardeşiyle aralarında 'silahla kasten yaralama' suçundan duruşma olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirilen Selami Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde; 7 adet boş kovan olduğu ve 06 CKK 598 plakalı aracın sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

Gözünü kırpmadan defalarca ateş etti

Otoparkta işlenen korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kalabalık grubun ayak üstü tartıştığı ve şüphelilerden Soykan A.'nın, Selami Arslan'a defalarca ateş ettiği yer aldı.

Cinayet zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor

Öte yandan cinayet şüphelisinin, hayatını kaybeden Süleyman Arslan'ın kardeşi olan B.A. ile aralarında 'silahla kasten yaralama' suçundan bu sabah duruşma olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.