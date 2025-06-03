İzmir'de Komşu Kavgası Kanlı Bitti: Karı-Koca Yaralandı

İzmir'de Komşu Kavgası Kanlı Bitti: Karı-Koca Yaralandı
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İzmir'de Komşu Kavgası Kanlı Bitti: Karı-Koca Yaralandı
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Bayraklı ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan karı ve koca hastaneye kaldırıldı. Kadının durumu ağır.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan karı ve koca yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1620/39 Sokakta meydana geldi. Aralarında uzun zamandır tartışma yaşandığı öğrenilen komşular M.U.D. (28) ile karı-koca olan Ö.B. ve E.B. arasında sabah saatlerinde yine gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını alan M.U.D., karı-kocaya ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Ö.B. ve E.B., yere yığılırken silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.U.D.'yi gözaltına alırken, yaralı karı-koca sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. adlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, karı-kocanın hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerde incelemede bulunurken, gözaltına alınan M.U.D.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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