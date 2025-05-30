İzmir'de Kentsel Dönüşümde Korkunç Bulgu: Kemik Parçaları ve Kafatasları

İzmir'de Kentsel Dönüşümde Korkunç Bulgu: Kemik Parçaları ve Kafatasları
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Bornova'da kentsel dönüşüm yıkıma girecek bir binanın bodrumunda 3 ayrı poşette kafatasları ve kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm yıkıma girecek olan bir binanın bodrum katında, 3 ayrı poşet içerisinde üç kişiye ait olduğu düşünülen kafatasları ve kemik parçaları çıktı.

Bornova Erzene Mahallesi'nde bir süre önce kentsel dönüşüme geleceği için boşaltılan binaya giren hurdacılar, binanın bodrumunda 3 ayrı poşetten 3 ayrı kişiye ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçası buldu. İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulunurken kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Daha önce tıp öğrencileri oturmuş

Öte yandan mahalle sakinlerinden Sertan Güroğlu ve Mesude Güroğlu adlı vatandaşlar, yaptıkları açıklamada bina sahibinin emekli doktor olduğunu söyledi. Kendilerinden böyle bir şüphelerinin olmadıklarını yıllardır komşu olduklarını söyleyen anne oğul, katların daha önce çok sayıda tıp öğrencisine kiralandığını kafalarında bu yüzden bir soru işareti oluştuğunu söylediler.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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