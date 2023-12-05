İzmir'de Kediyi Keserle Saldıran Kişi Güvenlik Kamerasına Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, kaldırımda oturan bir kediye elindeki keserle saldırdı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, yolun karşısındaki kediye durduk yere elindeki keserle saldırdı. Yaşanan o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda oturan yaşlı bir adam, yolun karşı tarafındaki kediyi görünce bir anda elindeki keserle kediye saldırdı ve vurdu. Neye uğradığını şaşıran zavallı hayvan acı içerisinde kaçtı.

Yaşanan o anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, adamın bir anda kediye doğru yürümesi, elindeki keserle vurması ve acı içerisinde kaçan kedinin peşinden gittiği anlar yer aldı. - İZMİR