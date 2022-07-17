İzmir'de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı - Haberler

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İzmir'de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de kaza yapan araçta çıkan yangın otluk alana sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kazaya karışan otomobilde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kazaya karışan otomobilde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa ilçesinde Meltem virajı mevkiinde meydana geldi. Kemalpaşa'dan İzmir istikametine seyir halindeki 35 AKK 460 plakalı otomobil sürücüsü virajı dönerken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan savrulan araç yol kenarındaki arazinin beton direklerine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç yanmaya başladı. Araçta başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki otluk kısma sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısıkköy'de devam eden orman yangınına müdahale eden bir helikopter de yangının yol kenarındaki zeytinlik alana ve işletmelere yayılmaması için itfaiye ekiplerine havadan destek verdi.

Öte yandan, yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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