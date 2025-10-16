İzmir'de Kanser Hastası Eşini Vuran Adam Gözaltında

İzmir'in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki şahıs, kanser tedavisi gören yatalak eşini tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk. Üzgünüm" dedi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. (70) isimli şahıs eşi İzadiye Teker (69) ile tartıştı. Kanser hastası olduğu öğrenilen eşini tabancayla vuran R.T., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayette kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen R.T.'nin sorgusunda eşinin uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi devam ediyordu. Bu süreçte hem onun hem de benim psikolojim çok bozuldu. Sürekli tartışmalar oluyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden İzadiye Teker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Teker'in cenazesi bugün Bornova Taşköprü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR