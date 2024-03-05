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İzmir'de Kağıt Toplayıcısı Tır Kazasında Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısında geçmek isterken tırın altında kalan kağıt toplayıcısı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısında geçmek isterken tırın altında kalan kağıt toplayıcısı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Kadir Alp (77), ışıklardan yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada araçlara yanan kırmızı ışık yeşile döndüğünde, Otoyol istikametine giden A.E. idaresindeki 34 BED 719 plakalı tır, aracın kör noktasında bulunduğu iddia edilen Kadir Alp'i görmeyerek aracı hareket ettirdi. Kadir Alp tırın altında kalırken, tır sürücüsü kazayı fark ederek aracını durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kadir Alp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, tır sürücüsü A.E.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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