İzmir'de Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu: 47 Şüpheli

İzmir'de okulların açılması öncesi, polis ekipleri tarafından çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri, 70 bin puro, 21 bin paket sigara ve 2 bin 420 elektronik sigara cihazına el koyarken, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi çocukları ve gençleri kaçak tütün ürünlerinden korumak amacıyla il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen çalışmalarda, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda, 70 bin 305 adet gümrük kaçağı puro, 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 420 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Ele geçirilen ürünlerin gençleri özendirici nitelikte olması nedeniyle denetimlerin özellikle okulların açılmasına kısa bir süre kala yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Kaçak ürünlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - İZMİR