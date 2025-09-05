İzmir'de Kaçak Sigara ve Cinsel İçerikli İlaç Operasyonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tekel bayiinde yapılan operasyonda gümrük kaçağı sigara, puro ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı' kapsamında bugün yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda E.M. isimli şahsın işletmiş olduğu tekel bayine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda; 116 paket gümrük kaçağı sigara, 108 paket gümrük kaçağı puro, 91 paket kaçak elektronik sigara aparatı, 31 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli E.M. hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR