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Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar

Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
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İzmir'in Konak ilçesinde, metruk bir evde kaçak at kesimi yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden biri ailesine teslim edilirken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde at kesimi yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in konak ilçesinde polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi. Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

RAMAZAN AYINDAN ÖNCE PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu. Savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, etleri ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

Operasyon sırasında kesim yapılan bölgedeki görüntüler ise mide bulandırdı:

Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSuat Görgülü:

memleketin %99 Müslüman olduğuna emin değilim????????

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