İzmir'de Hatalı Park Eden Aracı Kaldırmaya Çalışan Vatandaşlar

İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaş, kilitlenen trafiği açmak için hatalı park eden bir aracı elleriyle kaldırıp yanaştırdı. Aynı mahallede oturan bir vatandaş da "Ben de kaldırırım" diyerek otomobil kaldırmayı denedi ancak başarılı olamadı.

Olay 2 Mart Pazar günü İnönü Mahallesi 677 Sokakta meydana geldi. Hatalı park eden bir araç yüzünden sokaktaki trafik kilitlenirken, bir vatandaş elleriyle arabayı kaldırıp kaldırıma doğru yanaştırdı. Olanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Ben de kaldırırım dedi, kaldıramadı"

Aynı sokaktan geçen Mücahit İçen adlı vatandaş, görüntüleri izleyip kendine güvenerek, "Ben de kaldırırım. Tekniğini biliyorum. Burası hızlı mahalle, burası Gediz. Aynı arabayı getirin ben de kaldırırım. Yaparız niye yapmayalım. Bizim mahallede normal böyle şeyler. Dua et arabayı fırlatmamış abi" dedi. Daha sonra arabayı kaldırabileceğini söyleyen İçen, otomobili kaldırmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. - İZMİR